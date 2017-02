Standard riskeert exit uit Pro League

Door: Stijn Joris

21/02/17 - 06u00

Standard overweegt ernstig om naar de burgerlijke rechtbank te stappen en de beslissing van het BAS aan te vechten. Het Arbitragehof voor de Sport kende de punten van de stopgezette Waalse derby op het veld van Charleroi (1-3) niet toe aan de Luikenaars. Een vonnis waar ze zich op Sclessin niet bij willen neerleggen. De volgende stap is een procedure voor de burgerlijke rechtbank. Zo'n actie is in strijd met het reglement van de Pro League. Dat kan dan overgaan tot een algemene vergadering waarin gestemd moet worden over een uitsluiting van de Rouches.



