Kogel door de kerk: geen punten voor Charleroi én Standard na ongeregeldheden in derby

Charleroi en Standard krijgen beiden geen punten voor de ongeregeldheden tijdens de Waalse derby van begin december vorig jaar. Zo heeft het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) daarnet geoordeeld. De wedstrijd werd toen stopgezet in minuut 68, bij een 1-3 stand in het voordeel van Standard.

Bij Standard gaan ze de komende dagen bekijken of er nog actie wordt ondernomen tegen het vonnis. Het enige wat rest is naar de burgerlijke rechtbank trekken, maar dan zou de zaak pas na het einde van de competitie kunnen worden bekeken.



De Waalse derby werd definitief gestaakt nadat beide supportersclans projectielen en vuurwerk op het veld wierpen. De Rouches kregen daardoor geen punten toegekend en een straf van twee wedstrijden achter gesloten deuren. Ze aanvaardden die sanctie niet en stapten naar het BAS. Op 31 januari werden de Luikse vertegenwoordigers gehoord, vandaag volgde dus de uitspraak en die betekent dus slecht nieuws voor Standard in de strijd om play-off 1.