Moeskroen weigert strafvoorstel voor Mircea Rednic

20/02/17 - 16u00 Bron: Belga

Excel Moeskroen gaat niet akkoord met de week schorsing en de boete van 400 euro die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag heeft voorgesteld aan coach Mircea Rednic. Dat laat de rode lantaarn van de Jupiler Pro League weten.

Rednic moest na de rust van de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Waasland-Beveren plaatsnemen in de tribunes van Le Canonnier. De Waaslanders waren op slag van rust via een penalty op 1-1 gekomen en dat zinde Rednic niet. Hij ging verhaal halen bij scheidsrechter Wim Smet, maar die vond dat de uitlatingen van Rednic niet door de beugel konden. Daarom werd de Roemeen naar de tribunes gestuurd.



Het Bondsparket wil de trainer van Moeskroen schorsen voor een week, waardoor Rednic in de uitwedstrijd bij AA Gent niet in de dug-out mag plaatsnemen. Moeskroen weigert de strafvordering echter en zal zich dinsdag met Rednic verantwoorden voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal.