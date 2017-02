Tweede afstandsschot van Tielemans in Oostende verkozen tot Gouden Goal

Door: redactie

22/02/17 - 15u41 Bron: vtmnieuws.be

© belga.

video In samenwerking met VTM Stadion zijn we ook op speeldag 27 weer op zoek naar de Gouden Goal van het voorbije weekend. Niet verbazingwekkend kwam Youri Tielemans als winnaar uit de bus. De Anderlechtmiddenvelder was tot twee keer toe genomineerd; uiteindelijk werd zijn tweede met ruime meerderheid verkozen. Herbekijk de vijf genomineerde goals nog eens hieronder.

1. Hans Vanaken, de 1-2 in Westerlo-Club Brugge

Club kon voor de eerste keer in drie wedstrijden weer winnen en het aandeel van Hans Vanaken in die zege was allerminst gering. Bij de gelijkmaker van blauw-zwart tegen Westerlo had hij nog geluk dat de bal afweek op een Westel-verdediger, de winner van de aanvallende middenvelder was wel een knappe goal.



2. Christian Osaguona, de 3-0 in KV Mechelen-Lokeren

Osaguona moest het in KV Mechelen-Lokeren stellen met een invalbeurt, maar de Nigeriaan van de 'Kakkers' zette met een strakke knal wel de 3-0-eindstand op het bord in de zege tegen Lokeren.



3. Orlando Sa, de 1-0 in Standard-AA Gent

Dat Orlando Sa een neus voor goals heeft, bewees de Portugees vanmiddag nogmaals in het belangrijke treffen met AA Gent. Hij nam een voorzet vanop rechts in één tijd over, waardoor zelfs Kalinic kansloos was.



4. Youri Tielemans, de 1-2 in KV Oostende-Anderlecht

Youri Tielemans begon ook op de bank, maar negen minuutjes na zijn invalbeurt in Oostende sloeg hij al toe door de bal met z'n rechter in de linkerwinkelhaak te poeieren...



5. Youri Tielemans, de 1-3 in KV Oostende-Anderlecht

... en alsof dat nog niet genoeg was deed hij er twee minuten nadien nog een pareltje bij: ditmaal met z'n mindere linker, in de andere bovenhoek.