Stuivenberg geeft nog niet op: "Het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk"

19/02/17 - 23u44

Na het gelijkspel op eigen veld tegen Charleroi lijkt play-off 1, zeker gezien het zware programma van de Limburgers, ver weg voor Racing Genk. Trainer Albert Stuivenberg weigert echter de strijdbijl te begraven en kijkt hoopvol naar de toekomst. "Het zal moeilijk worden, maar niet onmogelijk."

Genkcoach Albert Stuivenberg reageerde na het gelijkspel tegen Charleroi uiteraard zeer ontgoocheld. "Late tegengoals zijn erg zuur. We knokken er heel hard voor in dit zeer lastige programma. Als je het dan zo weggeeft op het einde nadat we eindelijk hadden kunnen scoren, dan is het moeilijk te verteren", klonk het bij de Nederlander.



"De energie die we in zo'n wedstrijd moeten steken is groot. Deze ploeg is ongelooflijk sterk als je ziet hoe ze vandaag strijden. Ze verdienen meer, maar het mag niet zo zijn. Het mentale zal nu zeer belangrijk worden, maar het is nooit makkelijk geweest. We spelen donderdag ook tegen Astra, daar gaan we er ook zeker voor gaan. Als je de ambitie hebt om op alle fronten te spelen, moet je dat ook doen." De Nederlander besluit hoe dan ook hoopvol en gooit de handdoek nog niet in de ring. "Daarna moeten we naar Anderlecht. Dat zal moeilijk worden, maar niet onmogelijk."