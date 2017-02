Eéntje met links, ééntje met rechts van buiten de 16: Tielemans deed het. Maar wie ging hem voor?

Door: redactie

19/02/17 - 22u06

© belga.

Wat waren het twee pareltjes zeg, die goals waarmee Anderlecht-middenvelder Youri Tielemans vanavond KV Oostende mee op de knieën kreeg. In minuut 67 (negen minuutjes na zijn invalbeurt) sloeg hij toe met z'n rechter, zowat 120 tellen nadien trof hij doel met z'n mindere linker. Een huzarenstukje, en het is al van 2011 geleden dat iemand in onze hoogste klasse dergelijk kunstje voor elkaar kreeg. Niemand minder dan Frederik Boi, in loondienst bij OH Leuven, loodste zijn team toen met z'n 'dubbel' voorbij Club Brugge (3-1).



De goals van Boi kunt u in het videoverslag hieronder nog een keertje herbekijken: