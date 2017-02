Anderlecht krijgt na zege aan de kust bezoek van Romelu Lukaku

© kos.

Romelu Lukaku sukkelt de laatste tijd met een kuitblessure en kon daardoor deze week niet mee met Everton op stage in Dubai. De Rode Duivel vulde zijn weekend anders in en trok met broer Jordan naar de Versluys Arena, waar ze vanavond de topper tussen KV Oostende en Anderlecht bekeken. Nadat paars-wit met 1-4 aan het langste eind had getrokken, zocht 'Big Rom' de kleedkamer van de recordkampioen op en ging hij er gewillig op de foto.



Youri Tielemans, die twee fantastische goals uit zijn voeten toverde, kreeg zelfs een dikke knuffel van Lukaku.