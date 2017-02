Genk laat zege tegen Charleroi glippen en blijft (voorlopig) buiten top-6

Door: redactie

19/02/17 - 22u00

© photo news.

Het levensbelangrijke duel tussen Charleroi en Racing Genk is uitgedraaid op een 1-1-gelijkspel. De Limburgers waren een hele wedstrijd de betere ploeg, maar konden het overwicht lang niet omzetten in doelpunten. Trossard leek de thuisploeg vijf minuten voor tijd te verlossen. De jonge dribbelaar trapte een elfmeter - de tweede van de avond voor Genk - tegen de touwen. Charleroi gaf zich echter niet gewonnen en maakte er vrijwel meteen 1-1 van. Daar bleef het ook bij. Door dit gelijkspel laat Genk de kans liggen om over Charleroi de top-6 binnen te glippen.

Racing Genk begon goed en toonde andermaal dat het veel goede voetballers in zijn rangen heeft lopen. Pozuelo schilderde een vrije trap net naast. Halfweg de eerste helft stak Charleroi dan eens de neus aan het venster. Benavente raakte niet voorbij een alerte Ryan. Genk liet zich niet uit zijn lood slaan en ging verder op hetzelfde elan. Het gevolg was een zeer open partij, het spel ging goed op en neer. Na een half uur moest Martos zijn keeper bijspringen om Pozuelo het scoren te voorkomen. De Limburgers behielden ook daarna het merendeel van het balbezit, maar kwamen niet tot scoren.



De tweede helft bracht geen verandering in het spelbeeld. Genk zette veel druk naar voren, Charleroi kon in de tweede periode aanvankelijk niet voor gevaar zorgen. Pozuelo miste dan de opgelegde kans vanop de stip. Zijn elfmeter werd gekeerd door uitblinker Penneateau. Vijf minuten voor tijd kreeg Genk een tweede penalty, Trossard zette die wel om. Genk leek verlost, maar Charleroi scoorde nagenoeg meteen de gelijkmaker. Invaller Marinos jaagde de 1-1 voorbij Ryan. In de slotfase flirtte Charleroi dan nog met de zege, maar de kopbal van Desolleil werd van de lijn gekeerd. Zo bleef het bij 1-1. Door dit resultaat blijft Genk buiten de top-6. Charleroi deelt nu de vijfde plaats met KV Mechelen, de Limburgers blijven kamperen op de zevende stek.



Lees het verslag van onze man in het stadion op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor één euro!