Genk laat zege tegen Charleroi glippen en blijft (voorlopig) buiten top-6

Door: redactie

19/02/17 - 22u00

© photo news.

Het levensbelangrijke duel tussen Charleroi en Racing Genk is uitgedraaid op een 1-1-gelijkspel. De Limburgers waren een hele wedstrijd de betere ploeg, maar konden het overwicht lang niet omzetten in doelpunten. Trossard leek de thuisploeg vijf minuten voor tijd te verlossen. De jonge dribbelaar trapte een elfmeter - de tweede van de avond voor Genk - tegen de touwen. Charleroi gaf zich echter niet gewonnen en maakte er vrijwel meteen 1-1 van. Daar bleef het ook bij. Door dit gelijkspel laat Genk de kans liggen om over Charerloi de top-6 binnen te glippen.