Nog geen goals na een uur voetballen in Genk

Door: redactie

19/02/17 - 21u20

© photo news.

Racing Genk ontvangt in eigen stadion Charleroi, een levensbelangrijk duel met het oog op play-off 1. In de eerste helft is er nog niet gescoord. Genk was de betere ploeg en verdiende eigenlijk de voorsprong, maar ook Charleroi voetbalde goed mee en kwam dicht bij een doelpunt. Ook na rust is Genk voorlopig de betere, maar de afwerking ontbreekt.