Vanhaezebrouck: "Hebben negen op negen nodig voor PO1"

Hein Vanhaezebrouck. © photo news.

AA Gent deed vandaag geen al te beste zaak in de strijd om een play-off 1-ticket. Met het gelijkspel op Sclessin schieten de Buffalo's niets op in de stand. Toch geloven ze er nog steeds in, met coach Hein Vanhaezebrouck op kop. "Negen op negen is nu wel een vereiste."

"Ik ben tevreden met het punt vandaag", stelde Vanhaezebrouck na afloop. "We wilden hier vooral een goede wedstrijd spelen. Na de match van donderdag tegen Tottenham hebben mijn spelers vandaag een ongelofelijke inzet getoond. We gaan meer dan verdiend met een punt naar huis."



"Na rust kwamen we goed uit de kleedkamer, met de snelle gelijkmaker. Nadien probeerden we nog dat tweede doelpunt te zoeken, maar zonder succes. Daar waren we net niet inventief of fris genoeg voor. We versierden te weinig kansen. De voorzetten van de flank komen er maar niet door, dat was tegen Tottenham ook al het geval. Met iemand als Coulibaly in de box moet je nochtans niet twijfelen."



Komt play-off 1 nu in het gedrang? "Ik denk wel dat negen op negen in de laatste drie wedstrijden een vereiste is om PO1 te bereiken. We hebben geen foutenmarge meer. In dat geval hebben we 50 punten. Dan ben je er volgens mij altijd bij", maakte Vanhaezebrouck zich sterk.