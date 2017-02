Ultra's van Standard boksen schitterend schouwspel in elkaar om jubileum te vieren

Door: redactie

19/02/17 - 15u13

© photo news.

video Onder meer tegen Charleroi lieten de fans van Standard zich in negatieve zin opmerken, maar vandaag toonde de aanhang van de Rouches zich wél van zijn beste kant. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van supportersgroep 'Ultras Inferno' werd namelijk een schitterend schouwspel in elkaar gebokst.

Vlak voor de aftrap van de topper tussen Standard en Gent ontrolden de fans enkele gigantische spandoeken, van in totaal maar liefst 1.800 vierkante meter, in tribune 3 en de fans achter het doel vormden ook een rood-witte tifo. De handen gingen prompt op elkaar in het hele stadion, ook bij de spelers.



