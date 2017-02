Mitrovic voorkomt in Luik nieuwe uitnederlaag, maar veel schiet AA Gent daar niet mee op

© photo news.

AA Gent heeft geen vervolg kunnen breien aan de stuntzege van tegen Tottenham. Op Sclessin herpakte het zich wel na de openingsgoal van Orlando Sá, maar verder dan de 1-1 via Stefan Mitrovic kwam het niet. Met het oog op play-off 1 doen Standard en AA Gent een slechte zaak.

Aan de fans van Standard zal het vandaag niet gelegen hebben. De Luikse aanhang pakte uit met een torenhoog én vooral braaf spandoek. Het inspireerde de Rouches aanvankelijk tot goed voetbal, met druk naar voren. Belfodil en Sá zetten Kalinic enkele keren aan het werk, maar zonder succes. AA Gent nam over - 63% balbezit op een gegeven moment -, al kon het Gillet daarmee niet echt op de proef stellen. Het venijn zat hem echter in de staart van het eerste bedrijf. Op slag van rust knalde Sá een voorzet van Dossevi heerlijk tegen de touwen. Sclessin ontplofte, en al zeker toen Gillet met een schitterende voetreflex Gigot in de slotseconden van de gelijkmaker hield.



Uitstel van executie want AA Gent zag in de tweede helft zijn gretige start al snel beloond. De defensie van Standard stond te slapen op een lange bal van Asare en daar profiteerde Mitrovic ten volle van. De Buffalo's drukten door en wonnen zo goed als elk duel op het middenveld. Jankovic greep in en bracht met Marin meer voetballend vernuft in zijn ploeg. De Rouches staken voorzichtig weer de neus aan het venster, maar dat leverde niets meer op. Standard mag play-off 1 zo goed als zeker vergeten, terwijl het ook voor AA Gent steeds moeilijker wordt.



