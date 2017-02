Mechelen weer stapje dichter bij play-off 1-droom: "Mogen genieten van mooie avond, maar hebben nog niks"

Door: Glenn Bogaert

18/02/17 - 21u30

Alweer feest Achter de Kazerne, ze hebben er de laatste tijd een patent op in Mechelen. Yannick Ferrera zag zijn mannen stevig uitpakken tegen Lokeren. 3-0 en dus doet 'Malinwa' weer een gouden zaak met het oog op play-off 1. En toch blijven ze met de voetjes op de grond want binnen is de buit nog lang niet, dat beseft ook de trainer.

"Dit is een fijne overwinning, al vond ik dat Lokeren wel beter aan de wedstrijd begon. We waren eigenlijk verrast dat Lokeren zo aanvallend startte. De voorbije weken voetbalden ze erg defensief. Daarom opteerde ik voor Vanlerberghe om meer diepgang in ons spel te krijgen, maar Lokeren pakte het anders aan", klinkt het op de website van KV Mechelen.



Volwasssen

De vroege 1-0 van de onvoorspelbare Fransman Nicolas Verdier was een godsgeschenk voor KV Mechelen: "De goal van Verdier heeft ons inderdaad geholpen om de wedstrijd rustig door te komen. De 2-0 van Kolovos legde de wedstrijd vervolgens in een beslissende plooi. En die derde goal viel ook op het juiste moment. We hebben de wedstrijd prima gecontroleerd en speelden bijzonder volwassen."



Prijzen op het einde

Yannick Ferrera lijkt goed op weg om een kleine stunt te verwezenlijken met Mechelen, met name voor het eerst in de geschiedenis van de club play-off 1 bereiken: "We mogen genieten van de mooie avond, maar binnen enkele uren moet we beginnen werken voor de match op Standard. Ik hoop dat we deze mentaliteit en drive kunnen behouden. Want alles oogt heel fraai en alle statistieken zijn mooi, maar de prijzen worden wel pas op het einde van de rit uitgedeeld. Momenteel hebben we nog niks in handen."