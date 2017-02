Eupen zo goed als zeker van behoud na krappe zege tegen tien Kortrijkzanen

© photo news.

Behoudens een mirakel van Moeskroen speelt ook Eupen volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Aan de Kehrweg brak Wague tien minuten voor tijd de ban tegen Kortrijk, dat vijf minuten eerder met tien was gevallen (1-0). Omdat Moeskroen verloor van Waasland-Beveren, vergroot Eupen zijn voorsprong tot negen punten.

Echt veel stond er vandaag niet meer op het spel aan de Kehrweg. Eupen kon bij een overwinning het degradatiespook zo goed als zeker verjagen uit de Oostkantons. Dan moest het wel Kortrijk over de knie leggen. De West-Vlamingen hebben zich na een turbulent seizoen neergelegd met een plek in play-off 2 en kwamen zonder druk naar Eupen afgezakt. Fans van attractief voetbal waren er vandaag wel aan voor de moeite. Bij de rust hadden beide ploegen elk één doelpoging binnen het kader. Spectaculair is iets anders.



Na de pauze kregen we iets meer gevaar te zien. Van Crombrugge hield Chevalier van een treffer, terwijl aan de overkant Sifakis met de schrik vrijkwam toen hij een bal van Onyekuru tegen zijn eigen paal devieerde. Kortrijk moest het slotkwartier zelfs met tien man uitspelen. Van Loo ging aan de noodrem hangen en mocht met een tweede geel karton de douches opzoeken. Tien minuten voor tijd was het dan toch raak voor Eupen. Rechtsachter Wague brak met een gekruist schot de ban. In de stand heeft Eupen, met nog drie speeldagen te gaan, nu negen punten voorsprong op rode lantaarn Moeskroen.



