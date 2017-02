Zulte Waregem staat recht na de pauze en buigt scheve situatie om tegen STVV

Manu Henry

18/02/17 - 22u20

Zulte Waregem heeft na drie wedstrijden zonder winst opnieuw aangeknoopt met een driepunter. De troepen van coach Dury keken bij de pauze nog tegen een verrassende 0-1 achterstand aan tegen STVV, maar bogen in het tweede bedrijf de scheve situatie helemaal om (4-1). Essevee staat dankzij de zege opnieuw steviger op plaats drie, met twee punten minder dan Anderlecht (dat morgen nog speelt) en vijf minder dan leider Club Brugge.

Zulte Waregem maakte een makke indruk in de eerste periode en de verrassende 0-1 ruststand was voor de Kanaries niet eens onverdiend te noemen. Bolingoli kon STVV al in minuut 7 de voorsprong bezorgen, maar doelman Bossut was met een beenveeg bij de pinken. Op het halfuur was het dan toch bingo voor de manschappen van Ivan Leko. De Petter knikte op hoekschop de 0-1 voorbij een kansloze Bossut. Essevee kon nauwelijks voor opwinding zorgen in de zone van de waarheid en zag tot overmaat van ramp Lepoint uitvallen met een blessure.



De thuisploeg kwam met een volledig andere ingesteldheid uit de kleedkamer en via Lerager stonden de bordjes al snel in evenwicht. De vlam was meteen in de pan en STVV kwam zelden nog uit de ontknelling. Met goals van Gueye, Leye en Kaya werd het alsnog een ruime zege voor Zulte Waregem - dat zo opnieuw stevig op plek drie staat in het klassement met 50 punten. De Kanaries zakken twee plaatsen en zijn nu veertiende, met acht punten meer dan hekkensluiter Moeskroen.



