Is dit de genadestoot? Moeskroen verliest nerveuze degradatieclash tegen bijna gered Waasland-Beveren

Door: Glenn Bogaert

18/02/17 - 21u55

© photo news.

Uitgerekend Steeven Langil, twee seizoenen geleden nog publiekslieveling in Moeskroen, heeft zijn ex-club een uppercut verkocht in de degradatiestrijd. De Franse winger van Waasland-Beveren tekende op Le Canonnier voor de levensbelangrijke 1-2. De Waaslanders van Cedomir Janevski zijn met deze drie punten bijna weg uit de gevarenzone. Moeskroen van zijn kant staat met één been in 1B. Dit lijkt de klap te veel voor Mircea Rednic en de zijnen. En zeggen dat de avond nog zo veelbelovend begonnen was voor 'Les Hurlus'.