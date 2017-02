In amper twee invalbeurten harten van de fans veroverd: "Ik wist al dat Club Brugge de beste ploeg van België is"

Door: Glenn Bogaert

18/02/17 - 19u56

© Vimeo Club Brugge.

video

© photo news.

De laatste winteraanwinst van Club Brugge, maar zeker niet de minste zo is al gebleken. Dorin Rotariu liet in twee invalbeurten tegen Charleroi en Lokeren al enkele leuke dingen zien en dat is de fans en uiteraard ook trainer Michel Preud'homme niet ontgaan. Gisteren mocht de Roemeense flankaanvaller dan ook al meteen starten tegen Westerlo. De linkspoot die overgekomen is van Dinamo Boekarest hielp blauw-zwart mee aan een felbevochten driepunter in 't Kuipje.



Ondanks zijn nog jonge leeftijd lijkt Rotariu alvast een zelfbewuste en pientere kerel en op de koop toe voelt hij zich al goed thuis in Brugge. Met dank aan de warme ontvangst van zijn ploegmaats. In bovenstaand filmpje kunt u zelf kennismaken met de Roemeense aanwinst van de landskampioen. Hij vertelt onder andere over zijn integratie, zijn ambities en over wat hij al wist van Club en de Belgische competitie. En u krijgt er meteen ook zijn twee grote idolen gratis bovenop.