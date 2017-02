Spektakel in het Kuipje! Brugse machine met dirigent Vanaken zet scheve situatie na rust recht (1-2)

Steven Gijbels

Club Brugge heeft de draad buitenshuis weer opgepikt. Nadat het achtereenvolgens de boot inging bij Gent en Lokeren, pakte blauw-zwart vanavond de zege op het veld van staartploeg Westerlo, 1-2. Bij de pauze zag het er nochtans benard uit voor de landskampioen na een vroege treffer van Ganvoula. In de tweede periode dirigeerde Vanaken zijn ploeg alsnog naar de zege. Club neemt zo opnieuw een bonus van drie punten op Anderlecht dat zondag naar KV Oostende trekt.

Preud'homme koos voor een onuitgegeven elftal met een eerste basisplaats voor Rotariu (waardoor Refaelov naar de bank verhuisde), Claudemir op het middenveld en Simons in een driemansdefensie. Zijn collega Mathijssen gooide Annys en de wederoptredende De Ceulaer in de strijd ten koste van Buyens en Apau. De eerste helft was 46 minuten lang propaganda voor het Belgische voetbal met een ongeziene kansenregen (vooral Vossen miste oog in oog met Van Langendonck twee unieke mogelijkheden). Het had halfweg makkelijk 3-3 kunnen staan in het Kuipje, maar enkel Ganvoula wist te scoren. Hij buffelde op het kwartier moederziel alleen een voorzet van Christensen tegen de touwen - Butelle ging niet helemaal vrijuit, al hield hij de Congolees later wel nog van de 2-0.



Erop en erover

Westerlo had diep in het krachtenarsenaal getast en kon Butelle na de pauze nauwelijks nog aan het werk zetten. Één keer moest de Franse doelman zijn kunnen tonen op een knal van Miletic. Het was Club Brugge dat de wet dicteerde, al geraakte het moeilijker aan kansen. Via een gelukje - de voorzet van Vanaken week af op het been van Miletic en viel pardoes in doel - was de oververdiende gelijkmaker in minuut 72 dan toch een feit. De bezoekers roken bloed en Westerlo ging nog helemaal tenonder. Een ijzersterke Vanaken knalde Club met zijn linker naar de zege. De Kemphanen konden daarna geen vuist meer maken. Izquierdo miste nog dé kans op de 1-3.