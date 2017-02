Wouter Devynck

Anthony Limbombe. © photo news.

Het zat eraan te komen: Anthony Limbombe (22) is dan toch geopereerd aan de lies, op dezelfde manier als Refaelov. De flankaanvaller sukkelde al geruime tijd met pubalgie, maar bij Club hoopten ze dat de blessure zou genezen door voldoende rust te nemen. Zonder succes evenwel. Preud'homme hoopt dat Limbombe opnieuw fit zal zijn tegen eind april, dan is Play-off 1 in volle gang, maar evengoed is het wachten tot volgend seizoen.