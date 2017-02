Strandberg niet tegen Club (want dat kost 100.000 euro)

Wouter Devynck

14/02/17 - 15u17

Strandberg © photo news.

Carlos Strandberg zal komende vrijdag niet aantreden in de thuismatch tegen Club Brugge. De 20-jarige Zweed wordt door blauw-zwart sinds de winterstop uitgeleend aan Westerlo, maar in die overeenkomst werd opgenomen dat de spits enkel mocht aantreden tegen Club mits betaling van een 'dwangsom' van 100.000 euro.

Een compensatie voor de zéér lage huurprijs die de Bruggelingen maar vroegen, bovendien betalen zij ook het volledige loon van Strandberg door. Trainer Jacky Mathijssen had zijn aanvaller er zeer graag bijgehad - alle hulp is welkom in de degradatiestrijd, maar bij Westerlo willen ze niet zo'n hoge vergoeding betalen. Zeker niet voor een niet-basisspeler, ook al scoorde die maandagavond bij de beloften nog drie keer in Eupen.