Terreinverzorger Lokeren gooit hoge ogen: "Real Madrid mag altijd bellen"

Mathieu Goedefroy

14/02/17 - 15u40

De Lokerse grasmat ligt er onberispelijk bij. © kos.

video Terwijl Anderlecht en andere topclubs dezer dagen met de handen in het haar bekijken hoe ze hun grasmat weer in perfecte staat krijgen voor de play-offs, gaan ze bij Lokeren fluitend het voorjaar in. Want opvallend: de Lokerse grasmat ligt er onberispelijk bij, en dat in de zwaarste periode van het jaar voor elke mat in de hoogste voetbalklasse. En dus krijgt Thierry De Jonghe, nu greenkeeper bij de Waaslanders maar voordien aan de slag bij RSCA en KV Mechelen, complimenten uit elke hoek. "Ik ga nu rustig bekijken wat er op mij afkomt", aldus de man. "Real Madrid mag altijd bellen voor een transfer."

Een groen biljartlaken is het, de mat in Lokeren. "Nochtans is deze periode de moeilijkste van het jaar voor onze zoden", vertelt de 31-jarige De Jonghe. "We hebben op korte tijd AA Gent, Anderlecht en Club Brugge moeten ontvangen en tussendoor hebben ook onze beloften hun wedstrijden afgewerkt op het hoofdveld. We hebben nu 14 dagen de tijd om de mat weer helemaal perfect te krijgen tegen de volgende thuismatch."



Thierry is geen groentje in de wereld van de greenkeepers. In 2010 al kwam hij in het profcircuit terecht toen KV Mechelen hem een aanbod deed. "Ik was voordien aan de slag in het amateurvoetbal, bij een Antwerpse tweedeprovincialer", aldus De Jonghe. "Toen KV Mechelen kwam aankloppen, leek me dat een leuke uitdaging. Het werd een succesverhaal en ik kreeg er veel erkenning voor de perfecte staat van het hoofdveld."



"Zoveel zelfs dat Anderlecht mij op een bepaald moment contacteerde. In Brussel hadden ze op dat moment wat problemen met de mat, en dus leek het mij een mooie uitdaging om daar een project van te maken. Ik combineerde Anderlecht jarenlang met de terreinverzorging van het Koning Boudewijnstadion. Toen een paar jaar later Axl Geerinck van Lokeren weggeplukt werd door AA Gent kwam hier een plekje vrij. Ik heb niet geaarzeld, want ook Lokeren leek me een mooie uitdaging."



Gezien zijn jonge leeftijd heeft Thierry (31) nog zijn beste jaren voor zich, en dus durft hij ambitieus vooruitblikken. "Greenkeepers zijn erg belangrijk in de dagelijkse werking van een professionele voetbalclub. Dat bewijzen de vele toptransfers in Europa. Zo is de greenkeeper van Aston Villa een paar seizoenen geleden nog geheadhunt door Paris Saint-Germain. Een ander voorbeeld is Paul Burgess, de greenkeeper van Arsenal die weggekocht werd door Real Madrid. Welke club mij altijd mag bellen? Real Madrid, dat zou een droom zijn..."