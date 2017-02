Met 7 voor 4 plaatsen

Rudy Nuyens

Met nog 4 speeldagen te gaan, mogen Club Brugge en Anderlecht zich opmaken voor play-off 1. Mathematisch zijn ook zij nog niet zeker van een plaats bij de top zes, maar beide clubs tellen nu al 52 punten en nog nooit had een ploeg zoveel punten nodig om een plaatsje in play-off 1 te bemachtigen. Sinds de introductie van de competitieformule met play-offs in 2009, waren Club en Anderlecht er altijd bij in de top zes. Ook nu zijn zij zekerheden, maar achter hen strijden nog 7 clubs voor 4 plaatsen. Drie opmerkelijke vaststellingen.

Nog nooit play-off 1 met slechts 2 clubs uit G5 Na 26 speeldagen zitten er slechts twee clubs van de Grote Vijf (Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Standard en RC Genk) bij de eerste zes. Club en Anderlecht hebben zich afgescheiden van de rest, maar daarachter volgen met Zulte Waregem, KV Oostende, Charleroi en KV Mechelen vier clubs die niet tot de G5 behoren. Blijft de huidige stand ook na 30 speeldagen overeind, dan betekent dit dat voor het eerst in de geschiedenis slechts 2 clubs uit de G5 zouden deelnemen aan play-off 1. En dat terwijl de play-offs bedoeld waren om de topclubs sterker te maken. In het eerste seizoen van de play-offs zaten er slechts drie clubs uit de G5 in play-off 1, de twee volgende seizoenen waren dat er telkens vijf. De voorbije vier seizoenen werd PO 1 telkens afgewerkt met vier clubs uit de G5.



49 punten volstaan doorgaans voor play-off 1 Volgens Hein Vanhaezebrouck moet AA Gent nog drie van zijn vier resterende duels winnen om play-off 1 te halen. Zijn rekensom zou wel eens kunnen kloppen, want ook de voorbije zeven seizoenen waren er tot drie keer toe 49 punten nodig om die niet te missen. Gezien de grote concurrentie lijkt dat ook dit seizoen een realistische kaap. Standard had in 2013 zelfs 50 punten nodig om zesde te worden. In 2015 volstonden 49 punten niet voor Genk. Charleroi telde na 30 speeldagen evenveel punten, maar ging op basis van een beter doelsaldo naar play-off 1. Ook in 2011 had Standard 49 punten nodig om KV Mechelen met één punt verschil uit play-off 1 te houden. Het laagterecord voor een plaats in de top 6 kwam in 2010 op naam van Essevee, dat slechts 41 punten nodig had. Toen werden er door de schrapping van Moeskroen slechts 28 matchen gespeeld.



