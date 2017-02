Bacterie in veld Anderlecht: paars-wit legt nieuwe grasmat aan na thuisduel tegen Zenit

Door: redactie

Er komt een einde aan de slechte toestand van het veld van het Constant Vanden Stockstadion. Na de thuismatch tegen Zenit Sint-Petersburg van deze donderdag hebben ze tien dagen de tijd om het te vervangen.

Frank Boeckx zetelde gisteren in Extra Time en gaf een nieuwtje prijs over het voetbalveld van Anderlecht: "Er zit een bacterie in de grasmat, maar dat probleem gaat na donderdag opgelost worden. Dan komt er een nieuw veld."Na de thuismatch tegen Zenit Sint-Petersburg zou Anderlecht dus een nieuwe grasmat laten aanleggen. Paars-wit heeft tien dagen de tijd om die bespeelbaar te krijgen, want op 26 februari staat de volgende thuiswedstrijd tegen Genk op het programma.