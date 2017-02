Drie opvallende statistieken leveren bewijs: AA Gent zit echt in hoek van de klappen

Door: Jonas Van de Veire/Johan Serkijn

13/02/17 - 21u01

Eupen was de eerste club die 6 op 6 pakte tegen het AA Gent onder Hein Vanhaezebrouck. © photo news.

AA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. Als statistiekjes uit een seizoen zonder play-off 1 en het Jules Ottenstadion moeten bovengehaald worden, is dat meestal geen goed nieuws. Drie opvallende vaststellingen.

Terugval in aantal doelpogingen

AA Gent is niet meer de aanvalsmachine die het ooit geweest is onder Hein Vanhaezebrouck. De voorbije jaren voetbalde het vaak een karrenvracht kansen bij elkaar. Nu verloopt het voorin een pak stroever, zo bewijzen de cijfers. In het kampioensjaar dwongen de Buffalo's gemiddeld 12,4 doelpogingen af in de reguliere competitie. Vorig seizoen daalde dat tot zo'n 11,2 per wedstrijd. Nu haalt het nog net tien doelkansen. Opvallend: vooral sinds Nieuwjaar ontbreekt het aan dreiging. In 2017 liet Gent geen enkele keer tien schoten optekenen.



Eupen eerste club die 6 op 6 pakt tegen Gent onder Hein

Niemand die AA Gent met Hein Vanhaezebrouck als coach twee keer kon kloppen in de reguliere competitie. Tot Eupen zaterdagavond. Na de heenwedstrijd (3-2) aan de Kehrweg triomfeerde het eveneens in de Ghelamco. De vorige club die een 'dubbele overwinning' boekte tegen blauw-wit, was Zulte Waregem. In het seizoen 2013-2014 won 'Essevee' eerst het thuisduel met 3-2, dankzij een treffer van Habib Habibou. Op de slotspeeldag hoopte de Ghelamco Arena nog op een plaats in play-off 1. Idrissa Sylla trapte vijf minuten voor tijd de droom aan diggelen (0-1). Voorlopig was het de laatste keer dat Gent een plek bij de eerste zes misliep.



Vier seizoenen geleden dat Gent zo laag stond na 26 speeldagen

Vreemd zicht, Gent op plaats acht. Zeker met slechts vier speeldagen op de kalender. Het is al ruim vier jaar geleden dat Gent zo laag stond. Ze speelden nog in het Jules Ottenstadion, begot. Tijdens het seizoen 2012-2013 prijkte Victor Fernandez na 26 speeldagen amper twaalfde met de Buffalo's. Hij haalde uiteindelijk wel de barrages voor een Europees ticket via play-off 2. Een heuse prestatie na zo'n hectisch seizoen. Maar liefst drie trainers passeerden toen de revue. Eerst werd Trond Sollied - nochtans zevende na 11 speeldagen - ontslagen, Bob Peeters - na een dramatische 3 op 27 - volgde.