"AA Gent is een gevaarlijke weg ingeslagen"

Kums

Gent verliest thuis van Eupen. Er was geen initiatief. Niemand bewoog. Niemand sprak. Trainer Hein Vanhaezebrouck: "Toen Sven Kums ...." Hou op, Hein! Niet weer die tranen om Kums, die hebben we nu genoeg gehad en Kums was toch ook geen internationaal erkend genie op voetbalschoenen, Kums was een mooie speler, iemand die te vervangen is, mits de vervanging gepaard gaat met een beetje geduld, van de jonge Schoofs bijvoorbeeld kon je niet verwachten dat hij onmiddellijk de zaken zou overnemen en ...Hein Vanhaezebrouck: "Toen Sven Kums hier nog speelde, verplichtte hij hen bij momenten om in te schuiven of de bal door het centrum te spelen. Nu zegt niemand iets."



AA Gent wordt steeds meer nostalgie. Voorzitter De Witte droomt dat manager Louwagie in de Leie zwemt, manager Louwagie zou voor voorzitter De Witte graag weer in de Leie springen, trainer Hein kijkt naar zijn spelers en ziet geen Kums. Ze zijn daar een gevaarlijke weg ingeslagen. Na de nederlaag tegen Eupen kwam er pessimisme bij. Hein: '"Als je tegen Eupen geen initiatief durft te nemen heb je een probleem. Ik ben pessimistisch, ja."



Roer pessimisme door de nostalgie en je bent radeloos. Hein, zaterdagavond laat: "Mijn assistenten zeiden dat de opwarming een beetje slap was, met weinig focus." De volgende keer pepert Hein de spelers dus een scherpe opwarming in. Jammer: de opwarming stelt niets voor. Aanstaand weekeinde staat er in Luik een ontmoeting met Standard op het programma. Ik zou ze daar een peptalk geven over de volstrekte onbelangrijkheid van de warming-up: 'Doe maar wat. Kan me niks schelen. Ik wil het in de wedstrijd zien.' En vanaf heden valt dat slappe woord, de titel van dit stukje, nooit meer.