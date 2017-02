"Op achterstand is Club zeer afhankelijk van Izquierdo. Want wie is er nog met een passeerbeweging?"

Marc Degryse

Ook Marc Degryse, huisanalist bij Het Laatste Nieuws, keek afgelopen weekend weer aandachtig naar de verrichtingen in de Jupiler Pro League. Zo stelt hij zich vragen bij de keuzes van Hein Vanhaezebrouck en René Weiler en heeft hij ook gezien hoe Club Brugge, mede door de minder vorm van Lior Refaelov, érg afhankelijk is van Gouden Schoen José Izquierdo.

"Neen, ik maak mij nog altijd geen zorgen over Club Brugge. Ook tegen Lokeren hoefde Club niet te verliezen. Maar toch één iets om bij stil te staan: Club verliest buitenshuis veel van zijn macht. Zes keer verloren weg van Jan Breydel: dat is veel. Hoe dan ook zal Club in play-off 1 toch een paar keer moeten winnen, hoor, op verplaatsing. Ik heb de indruk dat de spelers ervan uitgaan dat het, net als in Olympia, altijd wel zal goedkomen. Niet, dus. Club moet buitenshuis met nóg meer overtuiging voetballen, nóg scherper. Het is ook niet gediend met de omstandigheden: Vossen was tegen Lokeren, net als op Gent, ongelukkig in zijn afwerking, terwijl het ook bij de rest een aantal keer 'net niet' was."



"Eenmaal Club op achterstand komt, trekt de tegenstander een dubbele gordel op, en is de ploeg veel te afhankelijk van de acties van Izquierdo. Want wie is er nog met een passeerbeweging? Refaelov zoekt hopeloos naar zijn beste vorm. Dat zié je in zijn spel, hij mist vertrouwen. Club zal toch de beste 'Rafa' nodig hebben om kampioen te worden. Tenzij Rotariu de joker kan worden. Hij viel wéér goed in tegen Lokeren. Hij lijkt me een jongen die een mannetje voorbij kan en een goede voorzet in de voet heeft. Ik geloof nog steeds dat alles goedkomt voor Club, op voorwaarde dat ze iets gaan doen aan hun wat lakse houding buitenshuis."



Onze huisanalist breekt ook een lans voor Jérémy Perbet ("Waarom toch niet met Perbet spelen? Hij is je beste afwerker in de selectie") en legt uit waarom Hanni bij Anderlecht áltijd in het centrum moet spelen.