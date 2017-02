Malinovskyi, Acolatse, Vitas (2) of Hanni: wie scoorde knapste goal dit weekend?

Door: redactie

13/02/17 - 00u05

© belga/photonews.

Hieronder onze vijf genomineerden voor het mooiste doelpunt van het voorbije weekend. Met Malinovskyi, Acolatse, Vitas (tot twee keer toe) gaan we voor het betere borstelwerk, terwijl ook Hanni weer een plaatsje afdwong onder de genomineerden. Wie scoorde de Gouden Goal van speeldag 26? Bekijk de knappe doelpunten.

1. Ruslan Malinovskyi, de 0-3 in Sint-Truiden - RC Genk

De lichtvoetige Genkse brigade voelde zich prima op het kunstgras op Stayen en daar was de goal van de Oekraïner de exponent van. Aflegger Trossard en in één tijd nam de centrale middenvelder héérlijk over richting verste hoek. Wat een traptechniek.



2. Elton Acolatse, de 0-1 in Charleroi - Westerlo

De Nederlandse Ghanees toont de laatste weken dat hij zijn jeugdopleiding bij Ajax genoten heeft. De linkerwinger zocht en vond voorbij Penneteau de verste hoek.



3. Uros Vitas, de 0-1 in KV Kortrijk - KV Mechelen

De Servische verdediger scoorde eerder dit seizoen voor de beker in Sint-Truiden al eens met een rechstreekse vrije trap en deed dat in het Guldensporenstadion tot twee keer toe vrolijk over. Met zijn eerste vond hij de verste hoek.



4. Uros Vitas, de 0-2 in KV Kortrijk - KV Mechelen

En nummer twee krulde Vitas al even knap met zijn rechter over het muurtje. Sifakis een tweede keer geklopt. Door de twee goals blijven de Mechelaars in de race om Play-Off 1.



5. Sofiane Hanni, de 1-1 in Anderlecht - Zulte Waregem

Na de achterstand nam Hanni paars-wit op sleeptouw als een echte nummer tien. Hij scoorde ook erg mooi: Hanni plukte een doorgekopte bal van Kara fantastisch uit de lucht, om meteen panklaar te leggen en binnen te trappen. Grote klasse.