Mbaye Leye in selecte club van 100 doelpunten: zijn goals van dichterbij bekeken

Jonas Van De Veire

12/02/17 - 21u10

© belga.

Mijlpaal voor Mbaye Leye. Met zijn twee goals goals tegen Anderlecht rondde de Senegalese spits van Zulte Waregem de kaap van 100 goals in de Belgische eerste klasse. "Het is fantastisch om deze mijlpaal te bereiken", glunderde Leye.

"Ik speel al tien jaar in België. Dat betekent dat ik gemiddeld tien goals per seizoen scoorde. Bovendien miste ik een volledig jaar door een zware knieblessure." Zijn belangrijkste kon de aanvoerder er niet uitkiezen:"Ik scoorde er zoveel." Zijn mooiste vergde een pak minder denkwerk: "Op Club Brugge in april 2013 lukte ik eens een hattrick. Mijn eerste was zonder twijfel de knapste. Conté verstuurde een diepe bal. Ik nam hem mee en knalde met de buitenkant van mijn rechtervoet in de winkelhaak."