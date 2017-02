Rouches winnen voor het eerst in 2017 en behouden waterkans op play-off 1

Manu Henry

12/02/17 - 21u55

Orlando Sá (links) viert met Ishak Belfodil na het openingsdoelpunt © photo news.

Standard heeft vanavond het waterkansje op een plek bij de eerste zes gaaf gehouden. De Rouches wonnen met 0-1 op de Freethiel tegen Waasland-Beveren. De Waaslanders blijven zo 14de met zes punten meer dan hekkensluiter Moeskroen. Standard volgt op vijf punten van KV Mechelen - de nummer zes in het klassement.

Rekening houdend met de resultaten van de 11 onderlinge confrontaties tussen beide teams zag het er voor aanvang van de partij alles behalve rooskleurig uit voor Waasland-Beveren. De fusieclub kon, sinds het zijn intrede maakte in de Belgische hoogste klasse in 2012, nooit zegevieren tegen de Rouches. Nog voor de rust werden de Waaslanders tot z'n tienen herleid nadat Ibrahima Conté twee keer keer op korte tijd tegen een geel karton aanliep. De eerste op wel heel schlemielige wijze. De Rouches deden echter veel te weinig met het numerieke overwicht, zo vielen er geen goals voor de pauze.



Lichte beterschap in het tweede bedrijf voor de meegereisde Luikse fans. Al was de prestatie van de Rouches ook vandaag niet om over naar huis te schrijven. Op aangeven van Edmilson zette Sá de toon voor Standard: 0-1 en een eerste zege sinds 11 december in de maak. De Luikenaars vertikten het daarna om de wedstrijd op slot te gooien en zo bleef het bibberen tot het einde. Doelman Gillet hield, met wat hulp van de paal, zijn netten echter schoon en zo boekt Standard een eerste zege sinds 11 december 2016.



