"Heel het stadion zag bal al binnen"

Michaël Vergauwen

12/02/17 - 23u10

© photo news.

Wat scheelde het? Een paar centimeter meer naar links en Zinho Gano had Waasland-Beveren een verdiend en o zo welkom punt bezorgd. Die dekselse Jean-François Gillet stak er echter nog net een paar vingers voor.

"Heel het stadion zag die bal binnen denk ik. Owaarschijnlijk", zuchtte Gano. "We konden nog een punt uit de brand slepen, maar het mocht niet zijn. Ik dacht 'goal', maar Gillet met echt goede save. Het had een oververdiend punt geweest. Ik ben fier op het team, onze mentaliteit zat goed, tot die rode kaart hadden we alles onder controle. We geloofden erin, iedereen wou vechten voor elkaar. We stonden goed in blok en kwamen er een paar keer gevaarlijk uit. Tot die rode kaart... Het is niet de eerste keer dat Boucaut ons liggen heeft. Iedereen heeft kunnen zien hoe het ging. Ik pakte ook nog geel uit frustratie, het zat me tot hier. Heel zuur dat we zo moeten verliezen."



En zo moet Waasland-Beveren komend weekend zonder Conté, maar ook zonder Seck (die z'n vijfde geel pakte, red) aan de bak op Moeskroen. "Dat wordt een levensbelangrijke wedstrijd voor ons", weet ook Gano. "We hebben nog niet veel punten gepakt in uitwedstrijden. Zaterdag gaan we daar verandering in brengen. Zonder Seck en Conté wordt het extra moeilijk, maar hun vervangers zullen het ook goed doen. We gaan ons nu een hele week goed voorbereiden en dan knallen. Het geloof is er, we gaan vol voor de drie punten."