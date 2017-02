De Sutter en sterke Copa doen Brugse feestweek in mineur eindigen

Door: redactie

Vier dagen nadat Club Brugge zowat alle prijzen wegkaapte op het gala van de Gouden Schoen, is blauw-zwart kopje onder gegaan in Lokeren (1-0). Kansen kreeg Club genoeg, maar Copa lag dwars terwijl Tom De Sutter aan de overzijde zijn ex-team een flinke pad in de korf zette. Door die nederlaag moet Club nu Anderlecht naast zich dulden aan de leiding, Lokeren heeft z'n eerste zege van 2017 beet en laat de gevarenzone achter zich.

Het was uitkijken naar de prestatie van nieuwbakken Gouden Schoen José Izquierdo. Hij deed het niet slecht -bewaker Galitsios zag bij wijlen alle kleuren van de regenboog- maar beslissend was hij niet. Dat had Vossen wel kunnen zijn in die eerste helft, maar eerst redde Copa en nadien viseerde de Brugse topschutter de paal. Bij dat tweede wapenfeit was Club wel al op achtervolgen aangewezen, want Tom De Sutter had toen al raak gekopt tegen zijn ex-ploeg. Op slag van rust had het (ook al was het onverdiend geweest) altijd 2-0 moeten zijn, maar Miric (die de in extremis uitgevallen Hupperts verving) talmde te lang waardoor Engels redding kon brengen.



Ook na de pauze was Club baas, maar echt uitgespeelde kansen bijeen voetballen lukte de Bruggelingen niet. Preud'homme greep in en bracht Wesley en Rotariu voor Cools en (een bleke) Refaelov, waardoor Vormer -net zoals tegen Charleroi- als soort van rechtsachter ging gaan spelen. Deze keer pakte die zet níet uit zoals verhoopt, al ontsnapte de Ridder wel aan rood toen hij de snelle Rotariu snoeihard onderuit maaide. Helemaal aan het gaatje had Vossen de gelijkmaker nog aan de voet, maar Copa bekroonde zijn sterke wedstrijd met nog maar een keer een prima redding. 1-0 dus, waardoor Lokeren voor het eerst in acht (!) thuiswedstrijden tegen Club een driepunter kon boeken.



