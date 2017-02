Van Buyten weg bij Standard

Rudy Nuyens

Standard heeft in onderling overleg beslist de samenwerking met sportief adviseur Daniel Van Buyten te beëindigen. Directe aanleiding was het interview met Van Buyten in Het Laatste Nieuws. Hij zei daarin dat hij Standard de enige club was die zich verzwakt heeft tijdens de wintermercato en dat hij de club zou willen zien functioneren naar het voorbeeld van de leerschool die hij gekend heeft bij Bayern München: stabiel en ultraprofessioneel. "Het is omwille van mijn filosofie dat Bruno Venanzi mij erbij genomen heeft", liet Daniel Van Buyten (39) optekenen. Maar de voorbije wintermercato gebeurden er dingen die bij 'Big Dan' grote vragen doen rijzen over zijn toekomst op Sclessin. Dat bleek dus vanmiddag, want Van Buyten is niet langer sportief adviseur bij Standard, een job die hij op Sclessin uitoefende sinds 2015. Sportief directeur Olivier Renard zal de taken van Van Buyten overnemen.

Dit zegt Standard in zijn persbericht: "De voorzitter van Standard de Liège, Bruno Venanzi, en zijn sportief raadgever Daniel Van Buyten hebben beslist om hun samenwerking te beëindigen. De sportieve leiding van Standard de Liège zal uitsluitend toevertrouwd worden aan sportief directeur Olivier Renard, die vanaf vandaag rechtstreeks zal rapporteren aan de voorzitter van de club. Standard de Liège wil Daniel Van Buyten bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen 17 maanden bij de club en wenst hem het beste toe in zijn verdere carrière."



Hieronder enkele opvallende passages uit het bewuste interview in Het Laatste Nieuws vandaag.



Laat me meteen met de deur in huis vallen: functioneert de samenwerking tussen voorzitter Venanzi, technisch directeur Renard en u nog?

"Dat heeft altijd gefunctioneerd, tot bepaalde beslissingen die de laatste tijd zijn genomen. Ik ben de raadgever van de voorzitter, ik geef hem mijn een standpunt over alles. Maar als finaal blijkt dat daar niet naar geluisterd wordt, begin ik me vragen te stellen. Ik steek zoals iedereen veel tijd in mijn werk, maar als ik niets meer te zeggen heb, wat heb ik Standard dan nog aan surplus te bieden? En welk belang heb ik er dan nog bij om te blijven?"



Is er helemaal niet naar je geluisterd tijdens de wintermercato?

"Ze hebben wel geluisterd, maar ze hebben anders beslist. Ik heb ook gezegd: 'Als je Trebel laat gaan, verlies je een pijler in deze ploeg'. Je kan zeggen wat je wil, maar ik ben elke dag op de club, ik zit er middenin, ik weet hoe die speler in mekaar steekt. Het is een jongen waar je mee om moet kunnen gaan, maar het is geen dommerik. Als hij onder druk staat en er zin in heeft, kan hij een hele goeie speler zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat bij Anderlecht nog zal bewijzen. Met Trebel hebben we een speler laten vertrekken die de competitie kent en die ons nog grote diensten had kunnen bewijzen. In de plaats komt Marin, die amper 20 is, die uit een andere competitie komt en tijd nodig heeft om zich aan te passen. Die jongen heeft kwaliteiten, maar je mag niet verwachten dat hij meteen de plaats inneemt van een ervaren speler als Trebel. Als je een jongen van 20 haalt, is kwalificatie voor play-off 1 niet meer de prioriteit, dan werk je al aan de toekomst."



