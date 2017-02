Mathieu Goedefroy

12/02/17 - 17u52

© kos.

video

Als iémand met een dubbel gevoel op de bus naar Waregem stapte, dan wel kapitein Mbaye Leye. De spits scoorde zijn 100ste doelpunt in de Jupiler Pro League, maar stond in het verliezende kamp. Het gesprek met onze videoman begon nog joviaal - "100 goals: dat is prachtig" - maar eindigde net als de wedstrijd in mineur. "We moesten hier als mannen spelen, dat hebben we niet gedaan", was Leye een beetje boos op zijn ploegmaats.