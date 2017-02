Weiler: "Het was penalty, ik heb me geëxcuseerd bij de ref"

René Weiler. © photo news.

Na twee doelpuntenloze matchen vond Anderlecht vandaag weer de weg naar de goal. En hoe. Paars-wit won met 4-2 van Zulte Waregem na een spectaculaire topper. René Weiler was na afloop uiteraard tevreden met de zege. "Onze reactie na de vroege 0-1 was perfect."

"We hebben de fans een goede wedstrijd voorgeschoteld, ook dankzij Zulte Waregem", vertelde Weiler. "Onze reactie na de vroege 0-1 van Leye was perfect. We hebben veel kansen versierd, de voorsprong bij de rust was dan ook verdiend. Na de strafschop zijn we beginnen twijfelen. Er was wat stress bij mijn spelers. Essevee hanteerde vaak de lange bal, wat voor wat gevaar zorgde achterin. Maar goed, we winnen en dat is het belangrijkste. Ik ben tevreden met de prestatie van al mijn spelers."



Weiler maakte zich tijdens de match wel bijzonder kwaad op Nicolas Laforge toen hij een penalty floot na een duidelijke trekfout van Kara. "Het was strafschop, ik heb de beelden bekeken. Tijdens de wedstrijd dacht ik van niet en maakte ik me ook kwaad. Ik heb mijn excuses aangeboden bij de ref."