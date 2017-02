Kouyaté op bezoek en spreekt met onze videoman: "Anderlecht wordt kampioen"

© kos.

video

Opvallende gast vandaag in het Constant Vanden Stockstadion. Cheikhou Kouyaté was speciaal vanuit Engeland overgekomen om de aftrap te verzorgen tegen Zulte Waregem. De Senegalees, van 2008 tot 2014 onder contract in Brussel, kwam zijn ex-ploeg aanmoedigen. En met succes. Paars-wit won uiteindelijk met 4-2 van Essevee en na afloop zweepte Kouyaté, die gisteren met West Ham United 2-2 speelde tegen West Bromwich Albion, het publiek met de megafoon mee op.



Na de zege ging Kouyaté met fans op de foto en sprak hij met onze videoman. "Als Anderlecht zo doordoet, worden ze aan het einde van de rit kampioen."



Ook Kanu, van 2008 tot 2013 bij paars-wit, keek toe vanop de tribune.