Anderlecht maakt het zichzelf onnodig moeilijk in spectaculaire topper en legt druk weer bij Club

Moeilijk gaat ook. Anderlecht bracht vandaag vooral zichzelf in de problemen tegen Zulte Waregem, met een hoofdrol voor Teodorczyk. Even afwezig als afgelopen woensdag op de Gouden Schoen. In de extra tijd zorgde Chipciu voor de verlossing (4-2). Het antwoord is nu aan Club Brugge.

De wanprestatie van vorig weekend op Daknam eiste zijn slachtoffers. René Weiler zette Stanciu - al maanden onder de verwachtingen - en wintertransfer Trebel op de bank. Kara keerde dan weer terug in de basis, net als Appiah en Bruno. Bij Zulte Waregem zat Francky Dury met kopzorgen achterin. Geen Derijck en De fauw, maar dat deerde Essevee niet bij de start. Al na amper één minuut lag de bal al in het mandje. Leye werd niets in de weg gelegd en krulde de 0-1 simpel voorbij Boeckx. Anderlecht kwam maar moeizaam op gang, tot bij Hanni de motor aansloeg. De Algerijn zorgde eerst zelf voor de gelijkmaker en had nadien een uitstekende assist in huis op de 2-1 van Bruno. De voorsprong bij de rust was zelfs verdiend te noemen.



De start van de tweede helft leek wel een kopie van de eerste, zij het gespiegeld. Na dertig seconden scoorde Tielemans - volledig vrijstaand overigens - op aangeven van Teodorczyk de 3-1. Match gespeeld, zou je denken. Tot Kara in de eigen zestien veel te opzichtig aan het shirt van invaller Gueye ging hangen. Bal op de stip en daar wist Leye wel raad mee. Essevee zat opnieuw in de match en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Aan de overkant moest Bossut Teodorczyk van de beslissing houden. Om maar te zeggen: aan spektakel geen gebrek in de 'akker van het Astridpark' - wat een dramatisch veld. Anderlecht speelde met vuur en pas in de extra tijd zorgde Chipciu met de 4-2 voor de verlossing.