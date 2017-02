"Het was alles of niets, maar we kunnen blijven dromen! Geweldig dat we nog meedoen voor play-off 1"

Door: Glenn Bogaert

Wat zal er gebeuren als Yannick Ferrera traditieclub KV Mechelen voor het eerst naar play-off 1 leidt? De voorbije jaren was het telkens (net) niet voor rood-geel, maar op vier speeldagen van het einde van de reguliere competitie staat 'Malinwa' met beide voeten in de top-6. Met dank aan drie gouden punten op het veld van KV Kortrijk en een verrassende nederlaag van concurrent AA Gent thuis tegen Eupen. Achter de Kazerne brandt de hoop en het verlangen, ook bij de coach.

De grote held bij KV Mechelen gisteravond was natuurlijk centrale verdediger Uros Vitas, maar als de huidige nummer zes in de stand ook na 30 speeldagen nog op die plaats prijkt dan zal het toch Ferrera zijn die op handen gedragen wordt gedragen. De 36-jarige Brusselse tacticus neemt in Mechelen in stijl revanche voor zijn woelige passage bij Standard. Als Mechelen zich straks in play-off 1 daadwerkelijk mag meten met de topteams dan zal de overwinning op het veld van Kortrijk misschien wel als cruciaal beschouwd worden.



Alles of niks

"Dit zijn gouden punten", klonk het na afloop bij een dolgelukkige Ferrera. "We wisten voor de wedstrijd dat het vandaag alles of niks zou worden, maar we kunnen blijven dromen. Vier wedstrijden voor het einde doen we nog altijd mee voor play-off 1 en dat is geweldig."



Kwalificatie verdienen

In het AFAS-stadion lijkt er alvast een feestje in de maak, maar zover is het natuurlijk nog niet: "Het zou voor deze traditieclub en haar supporters super zijn om aan play-off 1 te kunnen deelnemen. Maar, zoals René Weiler van Anderlecht al opmerkte, wint traditie geen matchen. Wij moeten ervoor zorgen dat we punten pakken en de kwalificatie verdienen. Het wordt hoe dan ook knokken tot het einde."