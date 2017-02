Hein na mokerslag tegen Eupen: "Bezorgd over manier waarop sommige spelers op het veld zijn gekomen"

Door: Glenn Bogaert

video U moest zich misschien ook even in de ogen wrijven toen u de eindstand, hetzij in het stadion, hetzij thuis voor de buis, op het scorebord- of balkje zag staan: AA Gent-KAS Eupen 0-1. Nota bene met een doelpunt in minuut 96 na een stevige blunder van de nochtans zo sterk keepende Lovre Kalinic. In de Ghelamco Arena kwam de nederlaag bijzonder hard aan want ineens lijkt play-off 1 een heel moeilijk verhaal te gaan worden. En een plaats buiten de top-6, dat kwam zelfs niet voor in de ergste nachtmerrie van de Buffalo's.

Trainer Hein Vanhaezebrouck reageerde op de persconferentie niet helemaal verrast, hij voelde de bui een beetje hangen: "Dit is ongetwijfeld een zware slag voor ons. We hadden vanavond namelijk op drie punten gerekend. Kijk, voor de match vraag ik altijd aan mijn assistenten hoe de opwarming is verlopen en voor de match kreeg ik het signaal dat die niet goed was, een beetje slap en weinig focus. Ik had voor de match nochtans gehamerd op het belang van deze match en op het feit dat de spelers zeker nog niet mochten bezig zijn met de match tegen Tottenham van donderdag. Als ze volgend jaar weer tegen dergelijke ploegen willen spelen dan telde een match als die van vandaag echt wel."



"Een van beste spelers in de fout"

En toch liep het dus mis voor AA Gent: "Het was tegen Eupen dat we de punten moesten pakken, maar jammer genoeg heb ik diverse spelers gezien die het op het veld niet hebben laten zien. Dat is jammer want ik heb andere jongens gezien die het wel goed deden. Dit was geen algemene offday. Bepaalde spelers haalden een prima niveau en hebben er alles aan gedaan, een aantal anderen durfden te weinig initiatief nemen. We hebben er nochtans een hele week op gewerkt en aangegeven waar we een man meer konden creëren. Alleen hebben we nagelaten van dat te doen. En dan gaat nota bene een van onze beste spelers nog in de fout. Kalinic houdt ons twee à drie keer recht en gaat dan ongelukkig de mist in. Zo eindig je zelfs nog met nul punten. Dit is heel zuur. Tegen een team dat defensief speelt, moet voorin alles heel zuiver zijn, maar offensief brachten we te weinig kwaliteit."