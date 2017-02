"Wie tot zijn 35ste leeft als modelprof, mist álles"

Door: redactie

Vijf jaar geleden eindigde Christian Brüls nog als tiende in de Gouden Schoen en droomde hij van Schalke 04. Maar op zijn 28ste staat hij terug waar het allemaal begon: in Eupen, waarmee hij gisteravond zijn ex-team AA Gent versloeg. Een openhartige babbel over foute keuzes, mislukken en sigaretten.

Christian, heb je niet het gevoel dat je mislukt bent?

"Niemand kan zeggen dat ik gefaald heb. Drie jaar terug kende ik een topseizoen in Nice, met tien assists in de heenronde. Alleen had die club financiële problemen, waardoor het de aankoopoptie van 1,5 miljoen euro niet kon lichten."



Je hebt het imago dat je er niet alles voor doet.

(bijt van zich af) "Dat komt door diegenen die me bekritiseren, maar me helemaal niet kennen! Waarom doen ze zoiets? Wij hebben ook een leven, hé. Ik ben nog zo eerlijk om mijn fouten in de krant toe te geven. En dan nog voelen bepaalden zich achter hun computerscherm sterk om iemand af te maken. (onverstoord) Als ik bijna nooit geblesseerd ben en me altijd volledig geef in de wedstrijden én op training, wat is er dan erg aan eens op stap gaan? Natuurlijk heb ik fouten gemaakt - na die 5-0 op Anderlecht had ik niet moeten uitgaan in Gent en er een sigaret opsteken. Dat was dom, maar geloof me: ik wilde gewoon mijn hoofd leegmaken. Als je thuis zit, word je gek. Je bent ook maar één keer jong. Wie tot zijn 35ste als modelprof leeft, mist álles. Denk je dat Neymar een prof is? Die geniet ook, hoor. Je moet gewoon niet overdrijven."



Jef Delen, je gewezen ploegmaat bij Westerlo, zei: "Christian profiteerde misschien iets te veel van het leven. Na een training stak hij in zijn auto meteen een sigaret op."

"Je gelooft niet hoeveel voetballers er roken - het neemt alleen maar toe."



Jij ging zes jaar geleden toch stoppen met roken, nadat je vader was gestorven aan longkanker?

"Je wil niet weten hoeveel keer ik het al geprobeerd heb... (lachje) Weet je, profvoetballers hebben naast het veld echt niet veel te doen. Wij moeten iets zoeken om de tijd mee te doden, anders zit je gewoon thuis. Als je dan een roker bent, grijp je al snel naar een sigaret."



Waar sta je over pakweg twee jaar?

"Ach, in voetbal kan het zo snel gaan. Kijk naar Frank Boeckx! Ik had met hem te doen toen hij niets meer had: geen club, maar ook geen vriendin. En nu doet hij het uitstekend bij Anderlecht. (mijmert) Als ik nu terugkijk op onze periode bij AA Gent, was dat eigenlijk een mooie tijd. Alles maakte ik er mee. Een fantastisch eerste jaar. Maar ook het ontslag van Sollied, terwijl de spelers nog duizend procent achter hem stonden - het maakte ons niet uit of hij een alcoholist is. Nadien Peeters, die twee maanden later alweer weg was en opgevolgd werd door Fernández. Het was chaos. Hoe konden wij in zo'n situatie dan play-off 1 halen? De fans floten ons ook nog eens uit -dat je dat tijdens een match doet, begrijp ik nog altijd niet. Zo bezorg je een ploeg geen vertrouwen. Ach, het ligt achter me."



