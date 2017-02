Verlies in heenmatch tegen Essevee zorgde voor déclic bij paars-wit, nu opnieuw?

Niels Vleminckx

12/02/17 - 07u00

© photo news.

Weet u nog, die Zulte Waregem-Anderlecht van afgelopen november? Leander Dendoncker: "We zijn weggespeeld." De schok die volgde zorgde ervoor dat paars-wit 24 op 30 pakte - maar gezien het recente spelpeil kan Anderlecht een nieuwe herstart gebruiken.

Sofiane Hanni spaarde zijn ploeg niet, na de 3-2-nederlaag op Zulte Waregem. "Een gebrek aan professionalisme", zei de kapitein. De damp boven het hoofd van Sofiane Hanni kon net zo goed stoom geweest zijn die uit zijn oren kwam. "We hebben ons ingegraven, terwijl de spelers onderling net hadden gezegd offensiever te gaan voetballen. We voetballen niet, we trappen de bal constant naar voren. Op deze manier zullen we onze objectieven niet halen."



De reactie van Hanni was heftig - meer dan hij bedoeld had -, maar de Algerijn legde de vinger wel op de wonde. Anderlecht was eind november onherkenbaar. Teruggevallen naar de zesde plaats, terwijl de kloof met leider Essevee acht punten bedroeg. Crisis in het Astridpark. Het lot van coach René Weiler hing aan een zijden draadje. Maar kijk: tweeënhalve maand later blijkt die bewuste middag in het Regenboogstadion paars-wit weer op een rechter pad gebracht te hebben. Tien competitiewedstrijden op rij niet verloren.



Op papier valt daar niets tegenin te brengen. 24 op 30. Cijfers op kampioenenniveau. Maar wie de wedstrijden van paars-wit van dichtbij gevolgd heeft, weet: de manier waarop is dat lang niet altijd. Als Anderlecht niet beter begint te spelen, zal er snel een einde komen aan de indrukwekkende reeks. "We zijn ons bewust dat het beter moet", knikt Leander Dendoncker.



Kan Essevee opnieuw als schoktherapie dienen voor Anderlecht. Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.