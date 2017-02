Preud'homme: "Spelers meteen scherp na Gouden Schoen"

Door: Wouter Devynck

12/02/17 - 08u00

© photo news.

Club trekt naar Lokeren met een 9 op 12 op zak. "In hun laatste thuismatchen tegen AA Gent en Anderlecht hebben ze 0-0 gespeeld én telkens de beste kansen gehad", waarschuwt Michel Preud'homme. "Dat betekent toch iets, dus eigenlijk is de boodschap naar mijn spelers heel gemakkelijk over te brengen." Ook aan Izquierdo? "José heeft veel energie verbruikt, maar hij zal de laatste dagen wel weer in de flow van de ploeg komen. We moeten de winst in de Gouden Schoen trouwens gebruiken in positieve zin. Ik zag de spelers de voorbije dagen allemaal gelukkig rondlopen. Je mag vertrouwen hebben, zonder in euforie te vallen. Maar ik vond ze meteen al scherp. (glimlacht) Wesley heeft zich na een kopduel zelfs moeten laten naaien aan een wenkbrauw."