Charleroi slaat alweer toe in de slotfase en pakt cruciale zege in de strijd om play-off 1

Door: redactie

11/02/17 - 21u53

© belga.

In de felbevochten strijd om de resterende plaatsen in de top zes heeft Charleroi in extremis de zege binnengehaald tegen staartploeg Westerlo. Het zag er nochtans lang slecht uit voor de thuisploeg, de Carolo's kwamen even voor de pauze op achterstand na een goal van Acolatse. Na rust zette de Henegouwers dan alles op alles, maar pas in het slotkwartier werden ze beloond voor de getoonde vechtlust. 2-1 werd zo het finale verdict op Mambourg. Door deze zege springt Charleroi opnieuw over Racing Genk de top zes binnen.