Knullige blunder Kalinic levert Eupen in minuut 96 stuntzege op in Ghelamco Arena (0-1)

11/02/17 - 22u24

Wat vooraf bestempeld werd als een logische driepunter, draaide voor AA Gent op een ware nachtmerrie. De Buffalo's gingen in extremis in eigen huis ten onder tegen degradatiekandidaat Eupen. Door de zeges van KV Mechelen en Charleroi zakken Vanhaezebrouck en zijn mannen plots weg naar de achtste plaats. Volgende week wacht een cruciaal duel op Sclessin tegen Standard.

De eerste helft van Gent was er één om snel te vergeten. Het had wel het meeste balbezit, maar kon doelman Van Crombrugge nauwelijks aan het werk zetten. Enkel een kopbal van Coulibaly zorgde voor dreiging. Aan de overkant moest Kalinic zich wel enkele keren onderscheiden. Twee keer hield hij Garcia met een prima redding van een doelpunt, de derde keer trapte de Spanjaard rakelings naast de kruising, 0-0 bij de rust en daar mocht vooral Gent niet om mopperen.



Monumentale blunder

Ook de tweede periode bracht geen beterschap. Het was Eupen dat de gevaarlijkste ploeg bleef. Garcia poeierde een vrije trap op de kruising. Pas met de slotfase in zicht schakelde Gent een versnelling hoger, telkens stond Van Crombrugge pal. Het venijn zat hem uiteindelijk nog in de staart. Esiti redde de inzet van Jeffren in minuut 92 nog van de lijn, maar in minuut 96 was het alsnog raak. Een ongelooflijke blunder van Kalinic bezorgde Eupen de drie punten.



