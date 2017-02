Vitas bezorgt Malinwa met twee knappe vrijschopgoals belangrijke zege tegen Kortrijk (0-2)

Door: redactie

11/02/17 - 21u51

© photo news.

KV Mechelen heeft voor het eerst sinds april 2014 kunnen winnen tegen KV Kortrijk. Malinwa haalde het verdiend met 0-2 in het Guldensporenstadion en de mannen van Yannick Ferrera blijven zo meedoen in de strijd om een ticket voor Play-Off 1. Centrale verdediger Uros Vitas was de grote man bij de bezoekers met twee fraaie vrijschopgoals.