Rozehnal verlost Oostende in slotminuut en dient mokerslag uit aan Moeskroen

Play-off 1 lijkt zo goed als binnen voor Oostende. De kustploeg won in extremis op het veld van Moeskroen, dat zich stilaan mag opmaken voor 1B. Rozehnal zorgde in de slotseconden voor de winninggoal (1-2).

De ontknoping in de Jupiler Pro League nadert en dat is vooral voor Moeskroen slecht nieuws. Ondanks een zes op zes in de laatste twee thuiswedstrijden, bengelen de Henegouwers nog steeds helemaal onderaan. De komst van Oostende, dat nog niet zeker is van een PO1-ticket, was dan ook geen geschenk. De terugkeer van Trezeguet - na wekenlange afwezigheid door de Africa Cup - was dat wél. Mede dankzij de Egyptenaar schoot Moeskroen stevig uit de startblokken. Na dik twintig minuten kreeg het loon naar werken toen Matulevicius op aangeven van Diedhiou de 1-0 voorbij Dutoit schoof. Oostende stelde teleur en speelde vooral veel te slordig. Bij de eerste echt goede aanval was het wel meteen raak. Dimata rondde knap voorbereidend werk van El Ghanassy en Canesin goed af.



Na de pauze drukte Moeskroen door met een bedrijvige Matulevicius in de hoofdrol. Alleen stond het vizier van de Litouwer in de tweede helft niet zo scherp als ervoor. Hetzelfde verhaal voor Tirpan, die na tien minuten vol op de paal trapte. Oostende herstelde nadien het evenwicht en versierde enkele kansen. Delac moest op een kopbal van Milic alles uit de kast halen om de 1-2 te voorkomen. Die kwam er uiteindelijk toch, via Rozehnal. De Tsjech duwde in het slot de winner tegen de touwen. Moeskroen was in de laatste seconden nog dicht bij de 2-2, maar Mohamed en Kabasele liepen elkaar voor de voeten. Tekenend voor het seizoen van Moeskroen.



