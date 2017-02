Pro League wil cafébazen laten betalen om matchen uit te zenden

Door: redactie

Cafébazen die hun klanten willen laten meegenieten van voetbal dreigen daar vanaf volgend seizoen een prijs voor te betalen, schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. Naast een individueel abonnement denkt de Pro League na over een speciale horecalicentie. Een soortgelijk systeem bestaat in enkele buurlanden.

Veel horecazaken in België laten hun klanten via Proximus of Telenet meegenieten van de Jupiler Pro League. De cafébazen hebben meestal een gewoon tv-abonnement en investeren voor hun klanten in een voetbalpakket. Dat kost 18,4 euro per maand bij Telenet (met ook Engels en Duits voetbal erbij) en 10 euro bij Proximus (inclusief tweede klasse).



Vanaf volgend seizoen komen de cafés er mogelijk niet meer zo goedkoop van af. In navolging van Engeland en Nederland denkt ook de Belgische Pro League erover horecazaken meer te laten betalen voor voetbal. Bij de verkoop van het nieuwe tv-contract zijn horecarechten niet langer vervat in de uitzendrechten. Cafébazen zullen bovenop hun Proximus- of Telenet-abonnement een extra vergoeding moeten betalen. De Pro League heeft nog niet vastgelegd hoeveel ze de cafébazen wil aanrekenen en hoe het geld geïnd wordt.