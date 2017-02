"Zolang Hein zich belangrijker vindt dan zijn spelers, kan hij geen F1-race winnen"

Door: Stephan Keygnaert

11/02/17 - 08u00

© photo news.

Aad wordt binnenkort 70. Maar hij krijgt er nooit genoeg van - wat is ie tijdens dit interview weer gaan schuiven met flesjes en koffiekopjes - en wij, in België, krijgen maar niet genoeg van Aad de Mos. Want Aad blijft scherp, Aad blijft creatief - zie zijn hulde aan Hugo Broos tijdens het Gala van de Gouden Schoen.

In een lang interview, in een hotel in Eindhoven daags na de uitreiking van de Gouden Schoen, deed Aad de Mos een aantal opmerkelijke uitspraken. Over de topploegen in de Jupiler Pro League en over hun trainers. Over kersvers Gouden Schoen José Izquierdo. Over de triomf van Hugo Broos in de Africa Cup. Wij lichten er een aantal opvallende quotes uit.



"Michel Preud'homme hoeft Brugge niets meer te bewijzen - zijn handschrift staat er al. Straks wordt hij weer kampioen. Dan is het genoeg geweest. Dan moet hij wachten op een Europese topclub, zoals Inter."



"Ik ben een grote fan van Vanhaezebrouck, maar Hein zit nog in de Formule 3000 - bij de beloftevolle rijders. Zolang hij zichzelf belangrijker vindt dan zijn spelers, kan hij geen F1-race winnen. Hij denkt dat hij Max Verstappen is, en zomaar van nature een Grand Prix kan winnen."



"Anderlecht is aan het afglijden zonder dat ze het zelf beseffen. Eenmaal je het spelersmateriaal in handen geeft van makelaars, ben je afgeweken van het juiste pad. Ik zie bij Anderlecht spelers die het paars-witte shirt niet zouden mogen dragen. Badji, bijvoorbeeld. En hoe kun je nu van iemand als Nuytinck verwachten dat hij een defensie van een topclub gaat leiden?"



"Het is zeer moeilijk om de Africa Cup te winnen. Het ligt zó dicht bij elkaar - die landen kennen elkaar door en door. Er wordt gespeeld op velden waar spelers in België niet eens willen op trainen. Het vergt een hele aparte aanpak voor een Europese coach - je moet inventief zijn, de Afrikaanse spelers aanvoelen, je moet keuzes willen maken... Heel de wereld kent nu Hugo Broos."



