RC Genk heerst in strijd om Limburg en sluipt top zes binnen

© photo news.

RC Genk heeft de strijd om Limburg makkelijk naar zijn hand gezet. Halfweg had de fusieploeg op Stayen al gewonnen spel. Met de rust in zicht sloegen de Genkenaars in acht minuten tijd drie keer genadeloos toe. Een murw geslagen STVV had geen antwoord in huis en moet met één oog naar onder blijven kijken. RC Genk sluipt voorlopig de top zes binnen en blijft volop in de race voor play-off I.