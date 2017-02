Oostende, Gent en Charleroi spelen Play-Off 1 (volgens de statistieken)

Door: Kjell Doms

10/02/17 - 10u44

Hein Vanhaezebrouck knuffelt Nana Asare. © belga.

De Limburgse derby is vanavond het startschot voor de eindspurt richting play-off 1. KV Oostende, AA Gent, Charleroi, KV Mechelen en Racing Genk strijden voor drie PO 1-plaatsen. Wie haalt het en wie sneuvelt in het zicht van de meet? We vroegen het aan Jan Van Haaren, voetbalanalyticus verbonden aan de KU Leuven en het Nederlandse voetbaldatabedrijf SciSports. In zijn simulatie hield hij rekening met de sterkte van de ploegen op basis van hun reeds behaalde resultaten, de moeilijkheidsgraad van het nog af te werken programma, het thuisvoordeel voor de thuisspelende ploegen en hoe vlot iedere ploeg scoort en tegendoelpunten slikt. Elk van de resterende duels werd 100.000 keer gesimuleerd om statistisch stabiele resultaten te bekomen.



